ميزة جديدة في Google Chrome هتسهل عليك البحث .. تعرف عليها

تشتعل المنافسة بين متصفحات الويب، فعلى الرغم من أن Google Chrome جوجل كروم هو المتصفح الأكثر شعبية ، لكن منافسيه لا يستسلمون.

فيضيف Microsoft Edge و Opera ميزات جديدة لجذب المزيد من المستخدمين. يركز Edge بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي ، والذي يعتقد أنه سيمنحه ميزة على Chrome.

لكن بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، فإن جوجل كروم يضيف باستمرار ميزات جديدة إلى Chrome في محاولة للبقاء في المقدمة.

في الآونة الأخيرة ، أعلنت Google عن شريط جانبي جديد لمتصفح Chrome سيسمح للمستخدمين بتخصيص شكل وأسلوب متصفحهم.

أعلنت جوجل Google عن شريط جانبي جديد لمتصفح Google Chrome سيسمح للمستخدمين بتخصيص شكل وأسلوب متصفحهم. يتضمن الشريط الجانبي الجديد مجموعة متنوعة من الخيارات ، بما في ذلك القدرة على تغيير صورة الخلفية والموضوع والألوان. للوصول إلى الشريط الجانبي الجديد ، افتح علامة تبويب جديدة في Chrome وانقر على رمز "Customize Chrome" في الركن الأيمن السفلي.

ميزة جديدة في Google Chrome هتسهل عليك البحث

سيتم فتح الشريط الجانبي على الجانب الأيمن من الشاشة. الخيار الأول في الشريط الجانبي هو صورة الخلفية. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الصور ، بما في ذلك المناظر الطبيعية والمناظر البحرية والفن التجريدي، يمكنك أيضًا تحميل صورتك الخاصة. والخيار التالي هو الموضوع يقدم Google Chrome مجموعة متنوعة من السمات ، بما في ذلك Classic Chrome وألوان Chrome والمناظر الطبيعية.

بينما الخيار الأخير في الشريط الجانبي هو الألوان. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألوان ، بما في ذلك الأزرق والأحمر والأخضر والبرتقالي. يمكنك أيضًا إنشاء نظام الألوان الخاص بك. بمجرد إجراء التغييرات ، انقر فوق الزر "حفظ". سيتم تطبيق التغييرات الخاصة بك على الفور. يعد الشريط الجانبي لـ Chrome الجديد طريقة رائعة لتخصيص شكل وأسلوب متصفحك. من خلال مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها ، يمكنك إنشاء Chrome يعكس أسلوبك الشخصي.