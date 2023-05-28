صلاح أساسي.. تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه أمام ساوثهامبتون، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، جوميز، تسيميكاس

خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، جوتا.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 24 نقطة، والذي تأكد هبوطه رسميًا إلى بطولة تشامبيونشيب.