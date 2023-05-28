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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل للعام المالي 2023/2024

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما موازنه ديوان عام وزارة النقل، وبحضور ممثلي وزارة النقل ،  وبحضور ممثلي وزارة المالية ، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض اللواء محمد السيسي رئيس ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، الخطوط العريضة لموازنة ديوان عام وزارة النقل، والتي بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان 23/24: وصلت الي 673 مليون و655 ألف جنيه  بزيادة عن العام الحالي 22/23: قدرها 629 مليون و509 ألف جنيه ، بنسبة:1426%

اشار اللواء محمد السيسي الي ان المستهدف ان يقوم ديوان عام وزارة النقل بتنفيذ عدد (4) مشروعات رئيسية بيانها كالتالي: -
1-مركز إدارة الازمات احتياجات النقل الي العاصمة الإدارية الجديدة 
2-وحدة سلامة النقل بالسكة الحديدة المنشأة حديثاً.
3-بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات والمرحلة الثانية من المنظومة الجغرافية.
4-تطوير محطات السكك الحديدة “المرحلة الاولي" مبادرة حياه كريمة.


جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  موازنة 
ديوان عام وزارة النقل للعام المالي الجديد 2023- 2024  .

النقل الاتصالات وزارة النقل الموازنة العامة السكك الحديدة

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