ورث المهنة عن والده| أحمد أصغر مصور في دمياط.. شاهد

طفل عمره لا يتعدى ١٢ عاما ولكنه ورث مهنة التصوير الفوتوغرافي عن والده الذي توفي منذ ما يقرب من عامين وتركه هو وأسرته دون دخل ثابت لهم، فقرر الطفل أحمد إيهاب شهاب،١٢ عاما بقرية الركابية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، أن يدير الاستديو الخاص بوالده ويتعلم بنفسه مهنة التصوير بمساعدة والدته حتى يتثنى له توفير دخل لوالدته وأشكاله وأصبح من أشهر مصوري ومنظمي الحفلات والأفراح بدمياط.

ورث المهنة عن والده وتفوق بها

التقت"صدى البلد" مع احمد ايهاب والذى أكد أنه أصبح يعشق مهنة التصوير فكان منذ صغره يراقب والده وهو يعمل واستطاع أن يتعلم الكثير منه ولكنه ام يتوقع أن يتوفر والده ويترك له الاستديو الخاص به ليديره في هذا السن.

والدته الداعم الأول له

وأشار إلى أنه بمساعدة والدته تعلم الكثير في تلك المهنة وتعلمها بسرعه ملحوظه إلى أن أصبح اسمه مقارن بتصوير الأفراح وتنظيم الحفلات وتصبح الجميع يطلبونه بالاسم فلم يكتفي بتعلم المهنه فقط بل تفوق فيها.

يحلم بالوصول للعالمية في عالم التصوير

وأضاف أنه يطمح بأن يكون أشهر مصور فوتوغرافي على مستوى مصر ويشارك في مؤتمرات ومسابقات دولية خاصة بالتصوير الفوتوغرافي لتحقيق حلم والده ووالدته.

https://fb.watch/kxLXgdGNYD/?mibextid=RUbZ1f