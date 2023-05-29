عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورث المهنة عن والده| أحمد أصغر مصور في دمياط.. شاهد

احمد ابهاب
احمد ابهاب

 طفل عمره لا يتعدى ١٢ عاما ولكنه ورث مهنة التصوير الفوتوغرافي عن والده الذي توفي منذ ما يقرب من عامين وتركه هو وأسرته دون دخل ثابت لهم، فقرر الطفل أحمد إيهاب شهاب،١٢ عاما بقرية الركابية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط،  أن يدير الاستديو الخاص بوالده ويتعلم بنفسه مهنة التصوير بمساعدة والدته حتى يتثنى  له توفير دخل لوالدته وأشكاله وأصبح من أشهر مصوري ومنظمي الحفلات والأفراح بدمياط.

ورث المهنة عن والده وتفوق بها

التقت"صدى البلد" مع احمد ايهاب والذى أكد أنه أصبح يعشق مهنة التصوير فكان منذ صغره يراقب والده  وهو يعمل واستطاع أن يتعلم الكثير منه ولكنه ام يتوقع أن يتوفر والده ويترك له الاستديو الخاص به ليديره  في هذا السن.

والدته الداعم الأول له

وأشار إلى أنه بمساعدة والدته تعلم الكثير في تلك المهنة وتعلمها  بسرعه ملحوظه إلى أن أصبح اسمه مقارن  بتصوير الأفراح وتنظيم الحفلات وتصبح الجميع يطلبونه  بالاسم  فلم يكتفي بتعلم المهنه فقط بل تفوق فيها.

يحلم بالوصول للعالمية في عالم التصوير

وأضاف أنه يطمح بأن يكون أشهر مصور فوتوغرافي على مستوى مصر ويشارك في مؤتمرات ومسابقات دولية خاصة بالتصوير الفوتوغرافي لتحقيق حلم والده ووالدته.

https://fb.watch/kxLXgdGNYD/?mibextid=RUbZ1f

دمياط أحمد إيهاب التصوير الفوتوغرافي التصوير الطفل أحمد المحافظات الحدودية عالم التصوير قصور الثقافة قرية الركابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

انقسام داخل الأهلي بسبب لاعب سموحة

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وفد السفارة السويسرية والأمم المتحدة للمستوطنات يناقشان مع محافظ دمياط ملف التعاون

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

الإلحاد والانتحار.. ندوة لتنمية الوعي الديني للشباب بدمياط

محافظ دمياط تتابع تطورات مشروع التنمية الحضرية المتكاملة

الرواق الأزهري يواصل فعالياته بمراكز شباب دمياط

دمياط .. إزالة 12 حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز فارسكور

تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية حتى الآن

رحاب البراشي مديرا لإدارة المتابعة وتقويم الأداء بتعليم دمياط

ترشيحاتنا

توتر أمنى واشتباكات مسلحة وغارات جوية.. ماذا يحدث في ليبيا؟

عبدالقادر: منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف لتسهيل الإجراءات

حالة طوارئ.. تحركات عاجلة في الفلبين استعدادا لإعصار تايفون

رضا فرحات: مكتبة الأسكندرية نافذة مصر على العالم|فيدو

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال

بـ 80 ألف جنيه.. اشتري دايو ريسر أوتوماتيك| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

إحنا اتحسدنا .. إطلالات أثارت الجدل لـ حسن شاكوش مع زوجته

بعد أن احتفى به جوجل.. من هو الكاتب عبد الرحمن منيف؟

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ