عبدالملك: حمدي فتحي من أبرز لاعبي الأهلي.. وأفشة كان بيهزر

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الحكم نادر قمر الدولة مثير للجدل وكان يدير مباراة لفريقه النجوم، واحتسب ضده ركلة جزاء غير صحيحة، مبديا استيائه من قرار الحكم باحتساب هدف فيوتشر أمام انبي رغم وضوح الكرة وارتطامه بقدمه.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: حمدي فتحي من أبرز لاعبي خط الوسط ويجيد الأدوار الدفاعية والهجومية، وينطلق في الناحية اليسرى مع معلول، وأيضا يسجل أهدافا بسبب تحركاته داخل منطقة الجزاء، مثلما فعل امام الرجاء المغربي، وأي مدير فني يتمنى لاعب يجيد الأدوار المُركبة هجوميا ودفاعيا. حال عدم مشاركة حمدي فتحي، فقد يتواجد أحمد قندوسي أو أفشة في المباراة.

وأضاف: هناك أزمات يتم افتعالها من جماهير الأندية، وموقف أفشة كان مزاح في البداية، ثم بدأ الحديث فيه من الجماهير عبر السوشيال ميديا. واللاعب بدأ مؤخرًا يعود للمباريات بعدما خرج من حسابات كولر في العديد من المباريات خصوصا البطولة الإفريقية. واللاعب بعيد عن مستواه ولم يظهر بمستوى أول موسم له مع الفريق، وهو حصل على احتفالات كبيرة بعد هدف الزمالك لكن جمهور الأهلي بدأ يركز معه. ولابد أن يعود لمستواه في صناعة الأهداف والتسجيل.

وأكمل: ما السبب الذي يجعل مرتضى منصور رئيس الزمالك يرحل الآن، ومن ثم يعود للترشح مجددا في الانتخابات القادمة حسب كلام وزير الشباب والرياضة. ولا نعرف من هو المسئول عن إدارة النادي حاليًا، هناك تصريحات متناقضة من جانب الوزير في ملف مجلس الزمالك.