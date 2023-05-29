ارتفاع جديد.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 29 -5-2023|فيديو

قدّمت فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 29 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين.



حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات الماضية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية وحالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة وهطلت الأمطار في محافظات أخرى مما أدى لانخفاض معدل الرؤية مع السحب الرعدية، و تشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة نهاراً.



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 21

الإسكندرية 25- 19

الإسماعيلية32 - 21

الغردقة 34 21

أسوان 39 - 27

سوهاج 35 - 23

المنيا 32 - 22

