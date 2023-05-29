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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتأثيرها السلبي على أوضاع الأندية الاقتصادية.. طلب إحاطة لمواجهة "تجنيس اللاعبين"

محمد عبد الحميد وكيل
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن ظاهرة "تجنيس اللاعبين المصريين" بجنسيات دول أخرى؛ مؤكداً أن هذه الظاهرة تؤثر سلبياً على الأوضاع الاقتصادية والمالية للأندية الرياضية.
 

و قال " عبد الحميد " : إن ظاهرة هروب الرياضيين المصريين لبلدان أخرى لتمثيلها بعد الحصول على جنسيتها واللعب باسمها هي القضية الأبرز والتى انتشرت داخل الوسط الرياضى في الفترة الأخيرة وهو ما يتطلب فتح الملف الشائك والخطير للتصدي لهذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا.

 


متسائلاً: أين دور وزارة الشباب والرياضة ؟ ولماذا تقف صامتة أمام هذه الظاهرة ؟


وحذر الدكتور محمد عبد الحميد من التأثير السلبى لهذه الظاهرة التى تشكل تهديدًا حقيقيًا على مستقبل الرياضة المصرية وتضرب قيم الولاء والانتماء والتمسك بالوطن فى مقتل خاصة في ظل رغبة بعض الدول وتقديم الإغراءات المالية الكبيرة والمعنوية متهماً وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية في مصر بأنها وراء انتشار هذه الظاهرة خاصة أن اللاعب أحمد بغدودة لم يكن أول اللاعبين المصريين ولن يكون اخرهم ممن يسعون خلف ظاهرة التجنيس وفضلوا اللعب باسم بلد غير مصر بسبب الاغراءات المالية من أندية دول العالم .

محمد عبد الحميد حنفى جبالى أشرف صبحي وزير الشباب

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