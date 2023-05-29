قصف روسي يستهدف المنفذ الأساسي لصادرات الحبوب.. الجيش الأوكراني يكشف التفاصيل

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أن الهجوم الروسي بالمسيرات ،خلال الليل، أضر بأجزاء من البنية التحتية في ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود، وهو منفذ أساسي لصادرات الحبوب.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش، في منشور لها عبر فيسبوك، إن حريقا اندلع في البنية التحتية للميناء في أوديسا نتيجة الضربة، ولكن تم إخماده بسرعة.

وأضافت أنه "يتم تحديث المعلومات حول مدى الضرر".

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية استخدمت الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في الهجوم لكنه لم يقدم تفاصيل.

كما لم يحدد الجيش ما إذا كانت الأضرار في الميناء قد هددت صادرات الحبوب.

وجدير بالذكر أنه لا يمكن لأوكرانيا تصدير الحبوب وغيرها من المواد الغذائية كجزء من مبادرة على الحبوب إلا من خلال الموانئ في منطقة أوديسا.

وقد توسطت الأمم المتحدة وتركيا في صفقة الحبوب البحرية السوداء لمدة 120 يوما مبدئيا في يوليو من العام الماضي للمساعدة في معالجة أزمة غذائية عالمية تفاقمت بسبب حرب روسيا لأوكرانيا، أحد أبرز مصدري الحبوب في العالم.

وتهدف الصفقة، التي تم تمديدها هذا الشهر، إلى ضمان تصدير آمن للحبوب والمواد الغذائية من ثلاثة موانئ أوكرانية، وهم أوديسا ، تشورنومورسك و بيفديني.

وأطلقت روسيا موجة من الهجمات الجوية في أماكن مختلفة بما في ذلك العاصمة، كييف، في الساعات الأولى من الاثنين مع الطائرات بدون طيار وصواريخ الرحلات البحرية. وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة إن قوات الدفاع أسقطت أكثر من 40 هدفا.