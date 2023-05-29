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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تواصل جهود الرقابة على المنشآت السياحية في مدينة الغردقة عملها، حيث نُفِّذت حملة تفتيشية على فندقين سياحيين بالتعاون بين الوحدة المحلية للمدينة ومكتب العمل والأمن الصناعي والإدارة الصحية والبيئة ومستشارة رئيس المدينة للشؤون القانونية ومديرة الإيرادات بالمدينة، تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس في المدينة.

وقد لوحظت عدة مخالفات في الفندقين، بما في ذلك عدم تقديم العلاوة الدورية البالغة 3% للعاملين، وعدم تسليم نسخة من عقود العمل للعاملين، وعدم صرف البدل المالي للإجازات، وعدم توفير نسبة 5% من فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم رصد قصور في بعض متطلبات النظافة من قبل الجهات الصحية، وقامت الأجهزة الأمنية الصناعية بإصدار إنذارات بسبب عدم توفر متطلبات السلامة الصحية والأمان المهني.

يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الرامية للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بهدف تعزيز قطاع السياحة في المدينة وجذب المزيد من الزوار.

الغردقة اجهزة الامن السلامة الصحية الأمن الصناعي الاداره الصحيه

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