حسن شحاتة يشكر منظمة العمل الدولية على تعاونها المثمر مع الدولة المصرية

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الاثنين، الشُكر والتقدير الي منظمة العمل الدولية -إحدى المنظمات المتخصصة بالأمم المتحدة -،ومكتبها بالقاهرة، لحُسن تعاونها مع الدولة المصرية في كافة البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،وتوفير بيئة عمل لائقة..

وقال" الوزير "إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظة الخاصة بالمنظمة ،والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي هذا العام 2023 ،يؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية،واتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة،وذوي الهمم ،وكذلك موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الدولية الخاصة بالنقل البحري ،وذلك بتوجيهات وقرارات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،موضحاً أن مصر وقعت مع منظمة العمل الدولية على 64 اتفاقية، تُطبقها على أرض الواقع من خلال كافة القرارات ،والتشريعات ذات العلاقة بملف العمل ..

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير حسن شحاتة اليوم، بديوان عام الوزارة، مع وفد مصر الثلاثي المُشارك في مؤتمر العمل الدولي ،في دورته رقم 111، المُزمع عقدها بجنيف من 5 – 16 يونيو 2023، حيث حضر إجتماع اليوم وفد دولي برئاسة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وأعضاء وفود ممثلي فرق: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال المصريين المشاركين فى فعاليات "المؤتمر الدولي"..حيث ناقش اللقاء معلومات تعريفية حول البنود الأساسية المُدرجة على جدول الأعمال بالمؤتمر ، ومنها: تقرير المدير العام ورئيس مجلس الإدارة بشأن تعزيز برامج العدالة والحماية الاجتماعية حول العالم،و تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وملف "التلمذة الصناعية" ،وبعض البنود التنظيمية الأخرى الأخرى..

فى بداية اللقاء رحب الوزير شحاتة بالسادة أعضاء وفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وأعضاء وفود ممثلي أصحاب الأعمال والعمال المشاركين فى أعمال المؤتمر الذي سيحضره ممثلين عن 187 دولة حول العالم ، مؤكداً على العلاقة الوطيدة والتعاون المُثمر بين منظمة العمل الدولية ،ووزارة القوى العاملة فى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تطوير عمل الوزارة فى جميع الملفات خاصة في التشغيل والعمل اللائق،و التدريب المهنى ،والسلامة والصحة المهنية،وتعزيز علاقات العمل.. وتحدث إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،و كون كومبيير خبير بمنطمة العمل الدولية ،وعرضوا البنود الأساسية التي سوف تُعرض في جلسات واعمال "المؤتمر الدولي" ،مُثمنين التعاون بين "المنظمة" ووزارة القوى العاملة في كافة القضايا المشتركة ..

ومن الجدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، يرأس وفد مصر المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاث ( حكومة – أصحاب عمل – وعمال ) المشارك في فعاليات الدورة الـ (111) لمؤتمر العمل الدولي ، ويعرض الوفد المصري على الوفود المشاركة كافة السياسات المصرية في قضايا العمل ،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة،كما يلتقي الوزير برؤساء الوفود المشاركة ،ومدير عام منظمة العمل الدولية،ويشارك في إجتماع المجموعة العربية للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة..

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