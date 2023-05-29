ننشر أول صور بعد السيطرة علي حريق جهاز مدينة 15 مايو.. شاهد

حصل موقع صدي البلد علي أول صور لمبني جهاز مدينة 15 مايو المحترق بعد تمكن قوات الإطفاء من السيطرة علي النيران .

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة علي حريق هائل شب داخل الطابق الاول بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران حتي الطابق الخامس .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو .

وتم توجيه ١٠ سيارات إطفاء الى مكان البلاغ، وتم اخلاء المبنى من الموظفين والمواطنين بعد أن تصاعدت الأدخنة من داخل المبنى .

وأصيب ٢٣ موظفاً بالجهاز ومواطنا من المترددين علي الجهاز باختناقات وجارٍ إسعافهم ، بينما قام شخص بالقفز من الطابق الخامس هرباً من النيران ليصاب بكسور.

وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائي في تكييف باحد الطوابق وراء نشوب الحريق وامتددت النيران من الطابق الاول للطابق الخامس وتم تدمير جزء كبير من واجهة المبني.

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