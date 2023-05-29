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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أول صور بعد السيطرة علي حريق جهاز مدينة 15 مايو.. شاهد

صدى البلد

حصل موقع صدي البلد علي أول صور لمبني جهاز مدينة 15 مايو المحترق بعد تمكن قوات الإطفاء من السيطرة علي النيران .

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة علي حريق هائل شب داخل الطابق الاول بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران حتي الطابق الخامس .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو .

وتم توجيه ١٠ سيارات إطفاء الى مكان البلاغ، وتم اخلاء المبنى من الموظفين والمواطنين بعد أن تصاعدت الأدخنة من داخل المبنى .

وأصيب ٢٣ موظفاً بالجهاز ومواطنا من المترددين علي الجهاز باختناقات وجارٍ إسعافهم ، بينما قام شخص بالقفز من الطابق الخامس هرباً من النيران ليصاب بكسور.

وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائي في تكييف باحد الطوابق وراء نشوب الحريق وامتددت النيران من الطابق الاول للطابق الخامس وتم تدمير جزء كبير من واجهة المبني.

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IMG-20230529-WA0046
IMG-20230529-WA0049
IMG-20230529-WA0049
IMG-20230529-WA0048
IMG-20230529-WA0048
حريق جهاز ١٥ مايو السيطرة علي حريق ١٥ مايو الحماية المدنية مبني جهاز مدينة 15 مايو قوات الإطفاء

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