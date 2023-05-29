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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة ظهور شيرين عبد الوهاب بحفل جدة على كرسي

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول رواد السوشيال ميديا صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تجلس على كرسي وزعموا أنها من حفل أمس في جدة.

 

وقال رواد السوشيال ميديا إن شيرين اضطرت للجلوس بسبب وزنها الزائد.

 

ولكن تحقق صدى البلد من الصور وتأكدنا أنها صور قديمة من حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية عام ٢٠٢٠.

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كرسي شيرين عبد الوهاب :

وكانت  شیرين عبد الوھاب قد أحيت، حفلاً ناجحاً، فى مدينة جدة  السعودية، افتتحت به حفلاتھا لعام 2020 ، وللمرة الأولى طلبت شیرين من منظمي الحفل، الجلوس على كرسى أثناء الغناء، بعدما شعرت بتعب مفاجئ مما اضطرها للجلوس.

واعتذرت شيرين للجمهور على هذا الطلب، قائلة: "آسفة دي أول مرة أعملھا في حیاتي"، ولكن الجمهور ظل يدعمها لنهاية الحفل وتفاعل مع أغنياتها بشكل كبير، كما اعتذرت بسبب إحساسها بأنها تنهج وطالبتهم بعذرها في حال ظهر صوتها مختلفًا.

وصعدت شيرين إلى المسرح متأخرة أكثر من ربع ساعة علي غير عادتها، مما يؤكد شعورها بإرهاق وتعب شديد، كما أنها بعد مرور 30 دقيقة فقط طلبت أخذ استراحة وذهبت إلى غرفتها وعادت لتكمل الحفل ولكن ظهر عليها التعب مما دفعها للجلوس مرة أخرى علي أحد سماعات الفرقة.

 

حفل شيرين عبد الوهاب أمس

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما ليلة أمس بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

ومازحت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها في المملكة العربية السعودية ليلة أمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة قائلة :"  كنت قولوا ان الجو حر كده ، علشان اجي المايوه " .

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب من حفلها الذي اقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، والذي حضره الآلاف.

رقص حسام حبيب 
 

حرص الفنان حسام حبيب على التواجد بجانب زوجته، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يرقص على انغام اغنية “حبه جنة”.

وقدمت شيرين، مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومنهم: مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، بياعين الصبر، متاخدة من الأيام، جرح تاني.

وطلبت شيرين عبد الوهاب، الغناء لمصر، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كدا عشان نغني لـ مصر حبيبة قلبي".

بينما أعلن إيهاب صالح، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، اعتذاره عن ادارة اعمالها من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”.

كتب إيهاب صالح: “جمهور #شيرين العظيم ، الحمد لله علي نجاح حفل جدة كما كان متوقع و ده العادي بتاع شيري في أي حفلة.ط أجلت الاعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة و حابب أشكركم جدا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة أللى فاتت ليها في المقام الاول و طبعا بعد كدة ليا.. قررنا إن من الافضل لينا إن نحط صداقتنا و العشرة قبل أي حاجة و إني ابتعد عن إدارة أعمالها و ده أكيد لمصلحة الطرفين و لينا اسبابنا”.

وأضاف: “مبروك و شكرا يا شيري من كل قلبي و يا رب اكون كنت على قد وعدي و كلمتي ليكي انى دايما في ضهرك و الحمد لله الدنيا دارت من أول و جديد و تكسري الدنيا حفلة بعد حفلة و خلاص أهو الالبوم على أبواب و متأكد إنه هينجح نجاح غير عادي”.

كما تابع: “ فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك و رجوعك بالقوي دي و ده إللي اتعودنا علية منك طول السنين دي. أنا كدة كدة دايما موجود زي مانتي عارفة و ربنا يديم كل اللي بينا على خير و أسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي باي شكل”.

IMG-20230529-WA0003
IMG-20230529-WA0003
شيرين عبد الوهاب حفل شيرين عبد الوهاب

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