قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

كشفت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن كواليس صورتها السيلفي مع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، خلال تواجدها في مهرجان كان.

وعبر حسابها الشخصي على تويتر، كتبت نادين نجيم تعليقاً: "مضبوط، فتحت معه موضوع وبوسته كمان بخده، وصراحة كتير محترم وقريب من القلب".

وكانت نجيم قد نشرت صورة Selfie جمعتها مع أورلاندو بلوم ودي كابريو، وأكدت أن الأخير يحب التقاط الصور بنفسه، وذلك عبر "ستوري" حسابها على انستجرام.

يذكر أن نادين نسيب نجيم عرض لها في موسم رمضان 2023 مسلسل "وأخيرا"، المكون من 15 حلقة، وشاركها بطولته قصي خولي.

وسافرت اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى مدينة كان الفرنسية حيث حضرت عرض أحد الأفلام المشاركة في المهرجان.

نادين نجيم وليناردو دي كابريو:

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة من أحدث ظهور لها بمهرجان كان السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نادين نسيب نجيم في صورة سيلفي برفقه النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وعلقت نادين نجيم علي الصورة كاتبة: “إنه يحب التقاط الصور السيلفي.. من الجيد رؤيتك”.