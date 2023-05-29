معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ عصام شعبان عبد الرحيم مع عروسة والتي أكدت زواجهما.

وفي المقابل نفى عصام شعبان عبد الرحيم انه يعرف هذة الفتاة مؤكدا انه يحب زوجته وانه لا تجمعه أي علاقة به.



عصام شعبان عبد الرحيم:

رد الفنان عصام شعبان عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم على اتهام هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» وصاحب تريند «انتش واجري»، بسرقة أغنيته "ازاز وأجري".

وقال الفنان عصام شعبان عبدالرحيم في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "دي غنوتي أنا وعملتها على حسابي الشخصي ومن جيبي وكان المفروض المنتج بلال صبري ينزلها تبع شركته لما منزلهاش نزلتها على صفحتي".



ليرد عليه «ويجز الغلابة»، الأستاذ بلال صبري هو منتج الأغنية، وكان في ثقة بينا ولم نوقع عقود للأغنية وفوجئت إن عصام شعبان عبدالرحيم نزل الأغنية وأخد الأرباح كلها ولم أحصل على شيء.

عصام شعبان ومجدي شطة:

كشف عصام شعبان عبد الرحيم مقتضب لصدى البلد عن غضبه الشديد للفيديو الذى تم تسريبه ويظهر فيه مجدى شطة وهو يهدده ومعه بودى جارد.

وقال عصام شعبان عبد الرحيم: انا هروح لمجدى شطة ومش هسيب حقى ومش هسكت على اللى عمله وهاخد حقى زى ما هو عمل بالضبط.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو مسرب لمؤدى المهرجانات مجدى شطة وهو يتهجم على عصام شعبان عبد الرحيم ابن المطرب الشعبي الراحل فى مكتبه.

وكشف الفيديو عن سبب تهجم مجدى شطة على عصام شعبان عبد الرحيم حيث ظهر مجدى و بجواره بودى جارد ويوجه حديثه إلى عصام قائلا: أنا صبرت عليك كتير، عشان خاطر عم شعبان عبد الرحيم، قبل كده وهو في فرح تطلع المسرح وتقعد تحفل عليا مينفعش.