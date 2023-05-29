عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

عصام شعبان عبد الرحيم
عصام شعبان عبد الرحيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ عصام شعبان عبد الرحيم مع عروسة والتي أكدت زواجهما.

 

وفي المقابل نفى عصام شعبان عبد الرحيم انه يعرف هذة الفتاة مؤكدا انه يحب زوجته وانه لا تجمعه أي علاقة به.


عصام شعبان عبد الرحيم:

رد الفنان عصام شعبان عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم على اتهام هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة»  وصاحب تريند «انتش واجري»، بسرقة أغنيته "ازاز وأجري".

وقال الفنان عصام شعبان عبدالرحيم  في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "دي غنوتي أنا وعملتها على حسابي الشخصي ومن جيبي وكان المفروض المنتج بلال صبري ينزلها تبع شركته لما منزلهاش نزلتها على صفحتي".

ليرد عليه «ويجز الغلابة»، الأستاذ بلال صبري هو منتج الأغنية، وكان في ثقة بينا ولم نوقع عقود للأغنية وفوجئت إن عصام شعبان عبدالرحيم نزل الأغنية وأخد الأرباح كلها ولم أحصل على شيء.

عصام شعبان ومجدي شطة:

كشف عصام شعبان عبد الرحيم مقتضب لصدى البلد عن غضبه الشديد للفيديو الذى تم تسريبه ويظهر فيه مجدى شطة وهو يهدده ومعه بودى جارد.

وقال عصام شعبان عبد الرحيم: انا هروح لمجدى شطة ومش هسيب حقى ومش هسكت على اللى عمله وهاخد حقى زى ما هو عمل بالضبط.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو مسرب لمؤدى المهرجانات مجدى شطة وهو يتهجم على عصام شعبان عبد الرحيم ابن المطرب الشعبي الراحل فى مكتبه.

وكشف الفيديو عن سبب تهجم مجدى شطة على عصام شعبان عبد الرحيم حيث ظهر مجدى و بجواره بودى جارد ويوجه حديثه إلى عصام قائلا: أنا صبرت عليك كتير، عشان خاطر عم شعبان عبد الرحيم، قبل كده وهو في فرح تطلع المسرح وتقعد تحفل عليا مينفعش.

IMG-20230528-WA0011
IMG-20230528-WA0011
شعبان عبد الرحيم نجل شعبان عبد الرحيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن هدف فيوتشر أمام إنبي في كأس مصر

ترشيحاتنا

بركلات الترجيح.. انبي يفوز على فيوتشر ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

خالد عباس: 13 سفارة طلبت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

السعة الكاملة| مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد

الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى أردوغان بمناسبة فوزه.. تعرف عليها

جنينة مول والرحاب ومدينتي.. إزاي تسجل قراءة عداد الغاز من ماكينة الخدمة الذاتية؟

كيف يسأل ملكا الموت من مات غريقا أو محروقا ولم يدفن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

بعد 46 عاما| لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا.. قصتهن مؤثرة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ