بفستان قصير.. نادين نجيم تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة في مهرجان كان

حضرت الفنانة نادين نسيب نجيم ، أحد عروض الأزياء في مهرجان كان السينمائي لدوته 76، ونشرت صورا لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم في مهرجان كان

وأطلت نادين نسيب نجيم ، بفستان قصير ومجسم باللون البيج الناعم بتصميم الكتف وكتف، وبوردة من على احد أكتافها، ومزود بزيل طويل من الخلف، وهو ما أبرز من رشاقتها.

وقامت نادين نجيم برفع خصلات شعرها إلى الأعلى وترك بعض الخصلات منشدلة على وجهها بتسريحة أنسابية وناعمة.

إطلالة نادين نسيب نجيم

وأختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت أحمر شفاة باللون الكمشيري، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل الأسود، وهو ما ابرز من رقة ملامحها.

إطلالة نادين نسيب نجيم

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار اسورة وقرطين ناعمين باللون الفضي اللامع.