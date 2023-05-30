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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل اقتصادي: منطقة قناة السويس جعلت مصر قادرة على استقطاب جميع الاستثمارات

المنطقة الأقتصادية
المنطقة الأقتصادية بقناة السويس

أكد أحمد أبو على المحلل الاقتصادي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أضافت ميزة نسبية لمناخ الاستثمار، خاصة في مجال الصناعة في مصر، مضيفاً أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس جعلت  مصر قادرة على استقطاب جميع أنواع الاستثمارات في جميع المجالات.

21 نوعاً من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس


وأضاف "أبو علي" اثناء لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه تم استقطاب 21 نوعاً من أنواع الاستثمار في أنواع الصناعة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ، مثل :البتروكيماويات، و المنسوجات، و الملابس، و مصادر الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، و صناعة السيارات و غيرها.


وتابع:" الفكرة ليست في وجود منطقة اقتصادية بقناة السويس ، أو تقديم محفزات في مناخ الاستثمار ، و لكن الهدف، كيفية إتمام عملية الترويج"

 

 

قناة السويس المحلل الاقتصادي المنطقة الاقتصادية الاستثمارات الهيديوجين الأخضر

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