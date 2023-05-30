البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 17431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 3190 نقط.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 20939 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 7298 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3259 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4884 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 4164 نقطة.