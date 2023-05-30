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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير .. خطوات الحصول على الرقم التأميني إلكترونيا

الرقم التأميني
الرقم التأميني

تسعى الحكومة إلى التسهيل علي المواطنين من  خلال تقديم كافة خدماتها عبر  الانترنت حيث يمكن للمواطن الراغب فى الحصول أو الاستعلام عن الرقم التأميني الحصول علي الخدمة بخطوات بسيطة.

 الاستعلام عن الرقم التأميني

ويعد الرقم التأميني من بين الأمور الهامة المتعلقة بالمواطن حيث أنه النواه الرئيسية لنظام المعلومات حول التأمينات الخاص بالفرد فالرقم هو محور  نظام التأمين الاجتماعي  بطريقة تسلسلية وانشاء سجل يشمل الى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا ،وإسم الأم، ومحافظة الميلاد ، ومركز الميلاد.

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من غير مشاوير.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

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طرق الاستعلام عن الرقم التأميني 

ويوجد رقم تأميني لكل مواطن يستمر معه حتى استحقاق المعاش، وتوجد عدة طرق للاستعلام عن الرقم التأميني، حيث يمكن للشخص المؤمّن عليه الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال مايلي :- 


- الدخول لموقع التأمينات الإجتماعية والقيام بمجموعة من الخطوات من أجل الحصول على الرقم التأميني
- يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217

-  وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التاميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للأطلاع و صورة ضوئية للتسجيل من خلالها .

خطوات الحصول على الرقم التأميني إلكترونيا


- تبدء أولي خطوات الحصول على الرقم التأميني إلكترونيا بالدخول علي موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- ثم يطلب منك فى هذه الخطوة الاضغط على بدء الخدمة.

- ولاستكمال خطوات الحصول على الرقم التأميني يجي عليك ادخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والأسم الأول للأم.

- اضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

- اضغط على أيقونة إرسال الطلب.    

- وأخيرا بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

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خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني على مكتب التأمينات 


ويمكن من خلال الموظف المختص فى مكتب التأمينات بالاستعلام عن الرقم التاميني بقاعدة المعلومات بالحاسب ويقوم بالتالي :-

- في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به.

- في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به.

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