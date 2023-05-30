سر ظهور حوت بالقرب من السواحل النرويجية أعرف القصة وسبب ظهوره ؟

أثار مقطع فيديو تم نشره على اليوتيوب لظهور حوت روسي فسرته النرويج اسمه بأنه حوت بوتين بعد ظهوره مجددا بالقرب من سواحل السويد أمس الأتنين وفقا للمنظمة التي تراقب تحركات الحوت Hvaldimirوالذي سبق وأن تجسس سابقا على مدينة النرويج الكثير من الجدل ويسمي الحوت Hvaldimir وهو من فصيلة "بيلوغا" وقد دربته البحرية الروسية على التجسس بمجموعة أجهزة قامت بلفها حول جسمه، وتم رصده منذ 4 سنوت وهو يتجسس على النرويج .

وقد وجد القيّمون على بعض مصايد الأسماك أن هفالديمير يصل طوله إلى 6 أمتار ويعيش بين حوالي 40 و60 عاما، وتوقعت أن

تكون الهرمونات هي التي تدفعه للبحث عن رفيقة أو لأنه يشعر بالوحدة"، وذلك لأنه بعمر تكون فيه هرموناته أكثر قوية وهو حوت اجتماعي للغاية، لذا يحاول البحث عن حيتان أخرى من نفس نوعه".