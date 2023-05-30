قطع المياه عن قرى في سمسطا ببني سويف .. اعرف المواعيد والمناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى ( بدهل ،العساكرة ، نزلة الديب ، عزبة درك ) مركز سمسطا ، وذلك اعتباراُ من الساعة 4 عصر غد الأربعاء 31 مايو الجاري وحتى 7 صباح يوم الخميس المقبل 1 يونيو 2023 وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه بدهل .



وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.