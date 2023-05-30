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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو مخستيش مش هنكمل.. مصري يطلق زوجته بسبب زيادة الوزن.. فيديو

زوج يطلق زوجته بسبب
زوج يطلق زوجته بسبب زيادة في الوزن

نقلا عن فضائية العربية، طلق زوج مصري زوجته بسبب زيادة في الوزن، وقالت الزوجة أنها تعرفت على زوجها السابق عن طريق العمل، وفترة الخطوبة كانت لمدة عام واحد وفي هذه الفترة لم يكن يعلق على وزنها أو شكلها وكان يحبها.

‏وتابعت خلال التقرير الذي نشرته  فضائية "العربية"، أنها تزوجت لمدة عام وبعدما انجبت ابنتها زادت في الوزن حوالي 15 كيلو، وزوجها أعطاها الفرصة حتى تخفض وزنها، لأنه لم يحب شكها بعدما زادت في الوزن قائلة: "قالي قدامك شهرين لو مخستيش فيهم مش هنكمل مع بعض".

 

 

الطلاق بسبب زيادة الوزن

‏وأضافت أنها قامت بإجراء عملية "بالون المعدة" ونزلت في الوزن 20 كيلو لكن بعدها زادت حوالي 40 كيلو مرة أخرى، وبعدها بدأت المشاكل على أبسط الأسباب، وكانت مندهشة هي وأهلها من الأمر وأنهم توقعوا أن يكون هناك مشكلة أكبر من مشكلة الوزن لكن لم يكون هناك أي أسباب أخرى حتى انتهى الأمر بالطلاق.

الوزن زيادة الوزن زوج مصري الطلاق بالون المعدة

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