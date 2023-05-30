وكالة الطاقة الذرية تتقدم باقتراح للأمم المتحدة لحماية محطة زابوريجيا النووية.. فيديو

قدّم رافائيل جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، مقترحًا للأمم المتحدة، يهدف في المقام الرئيسي لحماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا من التعرض لأية مخاطر نتيجة الحرب الدائرة مع روسيا.

وقال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن "جروسي" سيتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن، يُنتظر عقدها اليوم الثلاثاء، عن مقترحه لحماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية، كما سيُطلع المجلس على وضع السلامة النووية بالمحطة.

وأضاف أن هناك حالة من القلق حول مصير المحطة الأوكرانية، خاصة بعد تعرضها لانقطاع التيار الكهربائي 7 مرات، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن آثار الحرب طالت بعض خزانات النفايات النووية المشعة، الأمر الذي يثير قلق وكالة الطاقة الذرية، لا سيما وأن أي تسرب لها سيؤدي إلى كوارث نووية خطيرة على المنطقة.

كان سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، زار منطقة زابوريجيا، في وقت سابق من مايو الجاري، كما تفقد مركز القيادة المتقدم لأحد تشكيلات مجموعة فوستوك العسكرية في المنطقة.