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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"التعاون الخليجي" يؤكد ضرورة استمرار جهود الحل السياسي في اليمن

صدى البلد

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم/الثلاثاء/، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بالمبعوث الخاص للسويد إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي، حيث شدد البديوي على أهمية الدفع بالحل السلمي وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وتم خلال اللقاء، استعراض موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

مجلس التعاون الثابت اليمن الأمين العام لمجلس التعاون

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