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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نظام شيطاني.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن الهجوم الأوكراني على روسيا

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، إن القيادة النازية في كييف التي أساليب إرهابية، مشيرا إلي أن دول أوروبا تحتاج إلى التفكير في الجهة التي ترعاها.

وكتب قديروف، عبر “تليجرام”، "تتخذ القيادة النازية في كييف قرارات لا تترك مجالًا للشك أكثر فأكثر في أنها تستخدم أساليب إرهابية، وبالتالي فهي إرهابية. نحن بحاجة إلى استخدام هذا المصطلح المناسب تمامًا إلى جانب المصطلحين النازي والشيطاني”.

كما أشار رئيس الشيشان، إلى أن الولايات المتحدة تعلق صفة الإرهابي على أي شخص دون محاكمة أو تحقيق، لكن هناك أدلة واضحة على أنشطة إرهابية من جانب السلطات الأوكرانية.

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وأضاف قديروف: “الدول إلى الأبد تصنف أي شخص على أنه إرهابي دون محاكمة أو تحقيق، وهنا لدينا دليل واضح على نشاط إرهابي... تحتاج دول أوروبا أيضًا إلى التفكير في من ترعاها وتحت أي ظروف توفر الأسلحة”.

الشيشان رئيس الشيشان قديروف روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة كييف

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