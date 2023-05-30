ضربات عنيفة.. الجيش الأوكراني يشن هجوما كبيرا على روسيا

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، إن عشرات الضربات استهدفت عدة مناطق في المنطقة بقذائف الهاون والمدفعية الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في يوم واحد.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 155 حالة إصابة في منطقة شيبيكينسكي وحدها.

وكتب جلادكوف، عبر “تليجرام”، “أطلقت ست قذائف هاون على الحاجز. وأطلقت 48 قذيفة، 39 مدفعية و 9 قذائف هاون، على بلدة شيبيكينو”.

وأضاف أن أحد خطوط نقل الكهرباء لحقت به أضرار وتمزق أحد خطوط أنابيب الغاز.

وقال جلادكوف إن “قرية جرافوفكا تعرضت للقصف بالمدفعية مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة زوجته بجروح خطيرة. وفي قرية جورافليفكا، تم تسجيل 20 إصابة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار”.

وأضاف أنه “في بلدة جريفورون القريبة من الحدود الأوكرانية تم تسجيل 39 حالة إصابة”.

وقال جلادكوف: “اثنتي عشرة قذيفة هاون اطلقت على قرية كوزينكا وسبع على الحاجز ولم تقع اصابات”.

وأضاف أن 16 منزلا دمر في المنطقة.