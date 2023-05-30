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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي: إجراء حوار بين باكو وأرمن أمر بالغ الأهمية

صدى البلد

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن الحوار بين باكو وأرمن ناجورنو قره باغ أصبح الآن "حاسمًا" وأنه من الضروري لأرمينيا وأذربيجان إعادة تأكيد احترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما.

وذكر ميشيل، في تغريدة دونها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أتطلع إلى مواصلة المناقشات حول التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذري إلهام علييف".. كما أضاف أنه "من الضروري إعادة تأكيد احترام سيادة كل طرف ووحدة أراضيه، وإحراز تقدم في عملية ترسيم الحدود، وكذلك لتقليل المخاطر في المناطق الحدودية".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية.

كما دعا شارل ميشيل إلى الحوار بين باكو وأرمن ناجورنو قره باغ، مُشيرًا إلى أن "الحوار بين باكو والأرمن الذين يعيشون في إقليم ناجورنو قره باغ السابق حول حقوقهم وأمنهم أصبح الآن أمرًا بالغ الأهمية".

وشدد على أنه من المهم الامتناع عن المواقف المتطرفة والسعي للحوار، بعد أكثر من 30 عامًا من الصراع، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات شجاعة من قبل كلا الجانبين. 
 

باكو رئيس الوزراء الأرميني أرمينيا اذربيجان رئيس المجلس الأوروبي

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