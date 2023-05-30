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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

8.9 مليار جنيه.. نقل البرلمان توافق على موازنة هيئة ميناء دمياط

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة لميناء دمياط، وبحضور ممثلي وزارة النقل، وبحضور ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وبحضور اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، العميد هشام شوقي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الماليه والتجارية ورفيق عبد الباري مدير إدارة الموازنة والتكاليف بميناء دمياط.

بلغت تقديرات موازنة هيئة ميناء دمياط 2023/2024 مبلغ 8 مليارات و952 مليون و150 ألف جنيه بعجز عن العام الحالي 2022/2023 حوالي 6 مليار و371 مليون و11 ألف بنسبة انخفاض 41.6%.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنة الهيئة العامة لميناء دمياط للعام المالي الجديد 2023- 2024  .

وفي ختام اجتماعات لجان الموازنة الخاصة بوزارة النقل، قال النائب علاء عابد، إن اللجنة ناقشت موازنة 14 هيئة من الهيئات العامة التابعه لوزارة النقل والمواصلات، للعام المالي 2023/2024.


ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية  للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب وهيئة مكتب لجنه النقل والمواصلات واعضاءها وأمانة اللجنة على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الدعم الفني من رئيس المجلس والأمانة العامة من أنجح عمل اللجنة خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية.

دمياط النقل المواصلات مجلس النواب وزارة النقل الدعم الفنى

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