جلوبال تايمز: أمريكا تريد شن حرب في صربيا بسبب فشل الخطة بأوكرانيا

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، إن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ حربًا في البلقان لزعزعة استقرار أوروبا بعد أن فشلت خطتها في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة، أنه "بما أن الصراع الروسي الأوكراني لم يجلب التأثير المنشود للولايات المتحدة، فإن واشنطن بحاجة إلى شن حرب جديدة في القارة الأوروبية".

وقالت: “تأمل الولايات المتحدة بهذه الطريقة في تدمير الاقتصاد الأوروبي وزيادة اعتماد الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة”.

وأضافت أن “سيادة صربيا وأمنها القومي ليسا من أولويات حلف الناتو”.

ولفتت الانتباه إلي أنه “بما أن الصراع الروسي الأوكراني قد استهلك الكثير من الطاقة والموارد من الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن يروا الانقسام العميق بين صربيا وكوسوفو كفرصة يمكنهم الاستفادة منها".

وأوضحت أن “الهدف النهائي للبيت الأبيض هو تكبد كل من أوروبا وروسيا خسائر كبيرة، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لواشنطن بالحفاظ على هيمنتها”.