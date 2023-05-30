عجائب الخالق.. شاهد جزيرة على شكل دولفين |صور

نشر أحد مصوري الطبيعة صورة عجيبة من خلق الله على الفيسبوك، بعدما اكتشف جزيرة في بريطانيا تشبه الدولفين.

يقول المصور «ري جونز» بأنه ذهب إلى ميناء Pwllheli في بريطانيا عدة مرات لكنه لم يكتشف شكل الجزيرة الفريد من قبل.

نشر ري الصورة على منتدى Pwllheli Drone Photos على الفيسبوك، تحت عنوان "ساحل ويلز مليء بالحياة البرية الرائعة - على اليابسة وتحت البحر".

اندهش مستخدمو فيسبوك من تشابه الجزيرة مع الدولفين، واصفين الصورة بأنها مذهلة ولا "تنسى".

وصرح السيد جونز لبي بي سي: "لقد صعدت عدة مرات فوق المارينا، لكنها المرة الأولى التي ألاحظ فيها هذا، لقد كان اكتشافًا رائعًا، بمجرد رؤيته، لا يمكنك نسيانه أبدًا".

وقال المنفذ كذلك إن الصور التقطتها بالصدفة الطائرة المسيرة بدون طيار (درون) في بداية الشهر.

ظهرت أنف الدولفين في شكل الجزيرة من خلال حاجز أمواج حجري صغير يبرز في البحر وعينه عبارة عن قطعة صغيرة من الشجيرات.

توزعت الرمال الموجودة على المرفأ بطريقة تشبه "رأس الدلفين"، وينحدر منحنى الرمال نحو هيكل يشبه المنتزه مما يشكل الجسد.

يمنح الماء الأزرق المحيط والحجر الرمادي الصورة بأكملها تلوينًا استثنائيًا.

وفقًا لـ Visit Wales يعيش أكبر عدد من الدلافين في خليج كارديجان بالمملكة المتحدة البريطانية، وبحسب BBC، هناك جراب من حوالي 300 من الدلافين قارورية الأنف في المنطقة.