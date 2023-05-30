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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: برنامج الأغذية العالمي يعلق كامل عملياته للفلسطينيين بحلول أغسطس

برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي

أعلن المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الأغذية العالمي قد يضطر لتعليق كامل عملياته للفلسطينيين بحلول أغسطس القادم.

وعلى جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام مستوطنين يتزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، بإعادة إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة حومش شمال الضفة.

واعتبرت الوزارة، في بيان رسمي، أن إعادة إنشاء المدرسة الدينية، واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية المحتلة، بإشراف ودعم الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة قائلة:" الاستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وفق القانون الدولي، ونتابع جميع التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية، وصولاً لمحاسبة دولة الاحتلال عليها".

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الأمم المتحدة المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك برنامج الأغذية العالمي وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فلسطين

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