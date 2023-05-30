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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء فلسطين بالمقر البابوى

صدى البلد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم الثلاثاء رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد أشتية والوفد المرافق له.

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن سعادته بزيارته الحالية لمصر التي تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأضاف: "نصلي أن يعم السلام في فلسطين والعالم أجمع،  و"نبحث عن الحرية وعزة النفس فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان".

قال أشتية موجهًا كلامه لقداسة البابا: "نقدر موقف قداستكم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الدفاع عن حق فلسطين، أنتم ورجال الدين سيوف الحق وأتينا اليوم لنشكركم علي موقفكم الكريم وصلواتكم المرفوعة إلى الله من أجلنا.

من جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس برئيس الوزراء والوفد المرافق، مؤكدًا أن القضية الأولى لدينا في مصر هي قضية فلسطين، ودولة فلسطين لها مكانة خاصة في قلوب كافة المصريين ونصلي دومًا من أجلكم ومن أجل المحن التي تتعرضون لها.

واستفسر قداسة البابا من ضيفه عن الحياة اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث المدارس والجامعات والأشغال، وعن الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة المحتلة. وأجابه المسئول الفلسطيني أنه توجد صعوبات في هذه الأمور وكذلك في التنقل والخروج والتعايش وذلك بسبب الحواجز التي يفتحها الاسرائيليون دون قواعد منتظمة، وإنما حسبما يريدون.

وأشاد قداسة البابا بمجهودات الرئيس السيسي، وحرصه على تحقيق المساواة والعدالة بين كافة أطياف الشعب المصري، وأن الرئيس يبني دولة جديدة ويساهم معه في ذلك كافة الشعب المصري، فمصر دعامة قويه تسند دول الجوار. 

من جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على تقديرهم الشديد للرئيس السيسي وإنجازاته فكلما كانت مصر بخير تكون فلسطين بخير.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس الوزراء الدعوة لقداسة البابا لزيارة فلسطين وتشجيع الشعب المصري على زيارة الأراضي المقدسة.

رافق رئيس وزراء فلسطين خلال الزيارة أمين عام رئاسة مجلس الوزراء أمجد غانم ووزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية.

كما حضر اللقاء سفير فلسطين بالقاهرة السفير دياب اللوح، والسفير إيهاب سليمان سفير مصر في فلسطين.

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