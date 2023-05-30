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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش دليفري.. سقوط ديلر يروج المخدرات على "فيس بوك" بالشيخ زايد

صدى البلد

ألقت مباحث الشيخ زايد القبض على عامل يروج المخدرات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بالشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، إخطارًا من رئيس مباحث القسم يفيد فيه قيام شخص بعرض فرش من جوهر الحشيش المخدر على مواقع التواصل الاجتماعي «موقع جو ديل»، واستدرجه النقيب ابراهيم ياسين معاون المباحث بحجة شراء المخدرات.

 

وألقي القبض عليه وتبين انه يدعى «ط .ح» 30 سنة عامل، وبحوزته فرشي حشيش، و8 علب أقراص اللاريكا المخدر، وأقراص ترامادول، أقراص الكبتاجون، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبصحبته سائق 33 سنة بحوزته 16 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، مبلغ مالي، صيدلي 44 سنة وبحوزته علبة أقراص اللاريكا المخدر، مبلغ مالي.

 

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مباحث الشيخ زايد النيابة العامة الحشيش ترامادول أقراص اللاريكا المخدر

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