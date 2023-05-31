الطلاب يتوافدون على لجان الدبلومات الفنية 2023 في رابع أيام الامتحانات

تستقبل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الطلاب لاستكمال جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، الذي كان قد توقف أمس الثلاثاء للراحة.

ويعد اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 ، هو رابع يوم في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، التي كانت قد انطلقت رسميا يوم السبت الماضي الموافق 27 مايو 2023.

حيث يستأنف اليوم الاربعاء الموافق 31 مايو 2023 ، الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) ، بكافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) ، وفقا للجدول المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لكل تخصص من التخصصات .

ويحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوميا ، على متابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، وتجهيز استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بشكل لائق، مؤكداً على توفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

وشدد حجازي على التعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، لافتاً إلى الالتزام بمتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها.

كما شدد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بـ الغش ، مؤكداً على حظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان.