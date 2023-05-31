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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: أوكرانيا لها الحق في مهاجمة روسيا خارج حدودها

جيمس كليفرلي
جيمس كليفرلي

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن أوكرانيا لها الحق المشروع في الدفاع عن نفسها أمام روسيا، ويمكنها مهاجمة موسكو خارج أراضيها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاء ذلك خلال رده على سؤال بشأن هجوم أوكراني بطائرات بدون طيار في موسكو، موضحًا أنه لن يتكهن بشأن طبيعة الهجوم.

وأوضح كليفرلي أن أوكرانيا لها حق مشروع في الدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن كييف "لديها حق شرعي في القيام بذلك على أراضيها، وكذلك إبراز قوتها خارج حدودها لتقويض قدرة روسيا على بسط قوتها في أوكرانيا نفسها".

وأشار إلى أن ضرب "أهداف عسكرية مشروعة" خارج حدود أوكرانيا هو جزء من دفاع البلاد عن النفس، متابعًا "يجب أن نعترف بذلك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن 8 طائرات مسيرة أوكرانية شاركت في هجوم على موسكو، حيث تم إسقاط 5 باستخدام منظومة "بانتسير إس" في منطقة موسكو، وتم قمع 3 بواسطة معدات الحرب الإلكترونية.

ونتيجة للحادث، تعرضت 3 منازل في العاصمة لأضرار طفيفة، سيتم العمل على ترميمها في أقرب وقت ممكن.

وزير الخارجية البريطاني أوكرانيا هجوم اوكراني موسكو مسيرة

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