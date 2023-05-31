محمد شوقي يتحدث عن فرع العلمين وأرقام الرعاية وملف كرة القدم ‏بالأهلي

قال الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، إنه ليس من الوارد على الإطلاق فكرة حديث مجلس الإدارة مع المدير الفني أو اللاعبين في أي أمور خاصة بالجانب الفني، وأن هناك ضوابط يتم اتباعها والتعامل وفقًا لأسس ومبادئ داخل النادي.
وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي هو المفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على ملف كرة القدم، وعندما يتخذ قرارًا يتم عرضه في اجتماعات مجلس الإدارة، وأن كافة الأمور الخاصة بملف كرة القدم يتم مناقشتها بين الخطيب والمدير الفني ولجنة التخطيط.
وتطرق شوقي للحديث عن دور المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، مؤكدًا أنه يتحمل مسئولية صعبة جدًا في ضوء تحديات يواجهها العالم أجمع.
وفيما يتعلق بملف الرعاية قال عضو مجلس إدارة الأهلي إن هناك تعاونًا دقيقًا مع الشركة المتحدة في ملف الرعاية، وأن رعاية النادي قاربت من المليار والنصف على مدار الأربع سنوات المقبلة، بخلاف البث التلفزيوني.
وشدد على ان ملف الرعاية لم يتم إغلاقه ومازال هناك فرصًا ومفاوضات لوجود رعاه جدد خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي هناك أرقامًا مهولة للصرف داخل النادي وعلى سبيل المثال النشاط الرياضي " الألعاب الأخرى" فقط بخلاف كرة القدم في الاهلي قد يستنفذ كل أرقام الرعاية والبث.
وأكد شوقي أن هناك دراسات دقيقة جدًا في ملف إنشاء الفروع ووضع استرتيجية للتسويق وهو ما يتم اتباعه داخل فرع التجمع الخامس في الفترة الحالية، وأن هناك تسهيلات مع النادي وشركات تمويل في ملف العضويات الجديدة للتيسير على الأعضاء الجدد.
وشدد عضو مجلس إدارة الأهلي على أن طموحات الأهلي لا تتوقف ولا حدود لها، وأن المجلس يفكر في جلب الأموال وهو أمر طبيعي ولكن خدمة عضو النادي تأتي في المقدمة ويتواكب معها أفكار تنمية الموارد
وأوضح أن هناك مفاوضات ودراسات في ملف إنشاء فرع للنادي في مدينة العلمين وأن هناك موافقات مبدئية مع وجود دراست دقيقة جدا وهناك أفكار أخرى سيتم تنفيذها من خلال وجود فروع أخرى للنادي سواء في داخل القاهرة أو خارجها.
وأشار شوقي إلى أن الأهلي قيمة كبيرة في كل مكان وليس من العيب استمثار ذلك الأمر من خلال الأفكار الجديدة والفروع الأخرى.