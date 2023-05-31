محمد شوقي يتحدث عن فرع العلمين وأرقام الرعاية وملف كرة القدم ‏بالأهلي

قال الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، إنه ليس من الوارد على الإطلاق فكرة ‏حديث مجلس الإدارة مع المدير الفني أو اللاعبين في أي أمور خاصة بالجانب الفني، وأن ‏هناك ضوابط يتم اتباعها والتعامل وفقًا لأسس ومبادئ داخل النادي.‏

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي هو المفوض ‏من مجلس الإدارة بالإشراف على ملف كرة القدم، وعندما يتخذ قرارًا يتم عرضه في ‏اجتماعات مجلس الإدارة، وأن كافة الأمور الخاصة بملف كرة القدم يتم مناقشتها بين ‏الخطيب والمدير الفني ولجنة التخطيط.‏

وتطرق شوقي للحديث عن دور المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، مؤكدًا أنه يتحمل ‏مسئولية صعبة جدًا في ضوء تحديات يواجهها العالم أجمع.‏

وفيما يتعلق بملف الرعاية قال عضو مجلس إدارة الأهلي إن هناك تعاونًا دقيقًا مع الشركة ‏المتحدة في ملف الرعاية، وأن رعاية النادي قاربت من المليار والنصف على مدار الأربع ‏سنوات المقبلة، بخلاف البث التلفزيوني. ‏

وشدد على ان ملف الرعاية لم يتم إغلاقه ومازال هناك فرصًا ومفاوضات لوجود رعاه جدد ‏خلال الفترة المقبلة.‏

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي هناك أرقامًا مهولة للصرف داخل النادي وعلى سبيل المثال ‏النشاط الرياضي " الألعاب الأخرى" فقط بخلاف كرة القدم في الاهلي قد يستنفذ كل أرقام ‏الرعاية والبث.‏

وأكد شوقي أن هناك دراسات دقيقة جدًا في ملف إنشاء الفروع ووضع استرتيجية للتسويق ‏وهو ما يتم اتباعه داخل فرع التجمع الخامس في الفترة الحالية، وأن هناك تسهيلات مع ‏النادي وشركات تمويل في ملف العضويات الجديدة للتيسير على الأعضاء الجدد.‏

وشدد عضو مجلس إدارة الأهلي على أن طموحات الأهلي لا تتوقف ولا حدود لها، وأن ‏المجلس يفكر في جلب الأموال وهو أمر طبيعي ولكن خدمة عضو النادي تأتي في المقدمة ‏ويتواكب معها أفكار تنمية الموارد ‏

وأوضح أن هناك مفاوضات ودراسات في ملف إنشاء فرع للنادي في مدينة العلمين وأن ‏هناك موافقات مبدئية مع وجود دراست دقيقة جدا وهناك أفكار أخرى سيتم تنفيذها من خلال ‏وجود فروع أخرى للنادي سواء في داخل القاهرة أو خارجها. ‏

وأشار شوقي إلى أن الأهلي قيمة كبيرة في كل مكان وليس من العيب استمثار ذلك الأمر من ‏خلال الأفكار الجديدة والفروع الأخرى.‏