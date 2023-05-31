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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحسم الجدل بشأن رحيل أوسوريو

صدى البلد

أكد أحمد عبد الحليم عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك أن الإدارة لديها الرغبة في استمرار الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق.

وتابع عبد الحليم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "إدارة الزمالك متمسكة بأوسوريو ولا نية لدينا في رحيله".

وأكمل :"أوسوريو يعشق كرة القدم الهجومية ولديه مساحة ووقت للتجربة".

وواصل :"مصطفى شلبي من أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم".

تجديد لاعبي الزمالك

وأضاف :"لدينا رغبة في التجديد لحمزة المثلوثي وشيكابالا وسيف جعفر ويوسف نبيه".

وأكمل :"في النهاية الأمور المالية هي التي تحكم ملف التجديد والزمالك يعاني من مشكلة إدارية في الوقت الحالي".

الزمالك احمد عبد الحليم نادي الزمالك أوسوريو عضو اللجنة الفنية

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