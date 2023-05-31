بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مواجهة نظيره الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباريات الماضية تعرض عدة لاعبين من الأهلي للإصابة قبل المواجهة المرتقبة ضد الفريق المغربي.

وتلقى السويسري مارسيل كولر بشرى سارة قبل مواجهة الوداد، بعد تأكد جاهزية محمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي للمواجهة، وذلك بعد ما كان قد غاب الثلاثي في المباريات الماضية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بينما تأهل فريق الوداد المغربي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي ضد الوداد

وستقام مواجهة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي يوم 11 يونيو المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس.