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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 20 شخصًا في قصف أوكراني على مزرعة دواجن بـ لوجانسك

قصف أوكراني
قصف أوكراني

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون نتيجة لقصف أوكراني على مزرعة دواجن في قرية كارباتي، بجمهورية لوجانسك.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت ممثلية جمهورية لوجانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق عبر قناة تيلجرام: "في الليلة التي تلت 31 مايو 2023، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مزرعة دواجن في قرية كارباتي (منطقة بيريفالسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية)".

وأضاف البيان أنه وفقًا للمعلومات المبدئية، لقى أربعة من البنائين حتفهم وأصيب 16 شخصًا بجروح.

وأشار البيان إلى أن مبنى مزرعة الدواجن تعرض لأضرار نتيجة الهجوم، لافتًا إلى أنه يتم تحديد معلومات إضافية عن الحادثة.

قصف أوكراني مزرعة لوجانسك دواجن القوات المسلحة الأوكرانية

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