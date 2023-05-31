برلمانى: إنشاء شركة للمصريين في الخارج بمليار دولار خطوة جادة لتشجيع الاستثمار

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان تصريحات السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة التى كشفت فيها عن أحدث مشروع يجرى حاليا مع المصريين بالخارج لإنشاء شركة استثمارية برأس مال مليار دولار بمثابة خطوة جادة لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة فى إقامة المشروعات الاستثمارية فى مصر فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بتواصل السفيرة سها جندى مع المستثمرين المصريين بالخارج والاتفاق على شكل الشركة والمؤسسين لها والتوصل إلى 10 من كبار المستثمرين في الخارج وتوقيع بروتوكول بالأحرف الأولى وتم تحديد المجالات التي سيتم الاستثمار فيها مؤكداً أهمية وجود هذه الشركة التى ينبثق منها مجموعة شركات للمصريين في الخارج والتفاف مع الهيئة العامة للاستثمار ووضع خارطة طريق برأس مال يصل إلى مليار دولار ليضم 10% من أسهم للمساهمين من المصريين بالخارج.

كما أشاد الدكتور محمد سليم بحرص الحكومة على أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للاستثمار في بلدهم، وسيكون لهم الأولوية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف قطاعات الدولة وأنّه سيتم تقديم مختلف أشكال وصور الدعم من جانب الحكومة في هذا الشأن ، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الذى يتمثل في تأسيس شركة استثمارية من أجل الترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، ما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأعلن الدكتور محمد سليم تأييده للرؤية الاستثمارية للشركة المتمثلة في الاستراتيجية الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية، حيث تتركز الاستراتيجية في زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية في الاستثمار في عدة مجالات وهي: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة وغيرها.