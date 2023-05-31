مصادرة 28 شكارة دقيق مدعم قبل بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملة تموينية بدمنهور أسفرت عن ضبط 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم خاصة بأحد المخابز البلدية قبل بيعهم بالسوق السوداء .

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم

وذلك استمرارا للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.