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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بحادث سقوط سيارة في مصرف بالطريق الزراعي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة “تمناية” وتروسيكل وانقلابهما بمصرف بالطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة "تمناية" مع تروسيكل ثم سقوط بمصرف مياه، بالطريق الزراعي بالقرب من نزلة كوبرى دسونس بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- وردة.م.ا، 24 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، عزيزة.ع.ص، 52 عاما، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، محمد.ا.ال، 24 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بدور.م.ا، 14 عاما، مصابة بغيبوبة وكسور متفرقة في أنحاء الجسم،مالك.ي.ال، 4 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد.ي.ال، 10 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عيسوى.ي.ال، 9 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إبراهيم.ي.ع، 8 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، دنيا.م.ا، 28 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون طنطا.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إصابة 9 أشخاص الفحوصات الطبية اللازمة حادث تصادم سيارة مستشفى دمنهور التعليمي وقوع حادث تصادم مستشفى دمنهور مركز شرطة دمنهور مديرية امن البحيرة

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