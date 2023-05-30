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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة..توريد 269 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

صوامع القمح بالبحيرة
صوامع القمح بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار توريد محصول القمح لموسم 2023 ، و إلتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف .

شون و صوامح القمح بالبحيرة

مشيرةً إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة ، قد استقبلت 269 ألف طن قمح حتى صباح اليوم حيث تم آمس توريد 4000 طن قمح من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 .

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من الجدير بالذكر إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميا بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

البحيرة توريد محصول القمح رئيس مجلس الوزراء شون وصوامع المحافظة طن قمح محصول القمح نائب محافظ البحيرة موسم 2023

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