18 الف جنيه.. كبش بسوق مواشى دمنهور يثير الجدل بسبب سعره

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة متداولة لـ جدى بعنوان" أغلى جدى بمصر " حيث تم بيعه في سوق مواشى دمنهور بالبحيرة مقابل ١٨ ألف جنيه ، و ظن البعض أنها غير حقيقية ، مقارنة بأسعار المواشي في المعتاد .

جدي للبيع بـ ١٨ ألف جنيه

جدي للبيع بـ ١٨ ألف جنيه

مما أثار سخرية و غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعى نظراً لإرتفاع أسعار اللحوم مع إقتراب عيد "الأضحى المبارك ".

حيث علق “أحمد الشحات “على هذه صورة الجدى المتداولة على المواقع التواصل : “دارس طب ولا اية “ فيما علق البعض ”عليه العوض ومنه العوض حتى الأضحية مش هنعرف نشتريها "

و قال "محمود أحمد " صاحب أحد مزارع المواشى "متعرفوش العجل ده أكل علف بكام واتعالج بكام لازم تقولو لصاحب المزرعة الله يكون في عونك".