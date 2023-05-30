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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

18 الف جنيه.. كبش بسوق مواشى دمنهور يثير الجدل بسبب سعره

جدي للبيع بـ ١٨ ألف
جدي للبيع بـ ١٨ ألف جنيه بالبحيرة

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة متداولة لـ جدى بعنوان" أغلى جدى بمصر " حيث تم بيعه في سوق مواشى دمنهور بالبحيرة مقابل ١٨ ألف جنيه ، و ظن البعض أنها غير حقيقية ، مقارنة بأسعار المواشي في المعتاد .

جدي للبيع بـ ١٨ ألف جنيه

جدي للبيع بـ ١٨ ألف جنيه

مما أثار سخرية و غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعى نظراً لإرتفاع أسعار اللحوم مع إقتراب عيد "الأضحى المبارك ".

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حيث  علق “أحمد الشحات “على هذه صورة الجدى المتداولة على المواقع التواصل : “دارس طب ولا اية “ فيما علق البعض ”عليه العوض ومنه العوض حتى الأضحية مش هنعرف نشتريها "

و قال "محمود أحمد " صاحب أحد مزارع المواشى "متعرفوش العجل ده أكل علف بكام واتعالج بكام لازم تقولو لصاحب المزرعة الله يكون في عونك".

البحيرة اسعار المواشى اقتراب عيد الأضحى اسعار اللحوم الأضحية ارتفاع أسعار اللحوم

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