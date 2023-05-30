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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطرى البحيرة: ضبط لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة أشرف محي الدين، وتحت إشراف هادى الجندي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع الرقابة التموينية بحملات تفتيشية على المطاعم ومحلات الجزاره وبيع المجمدات بنطاق مراكز وادي النطرون وكفر الدوار وكوم حماده.

و اسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و منتهية الصلاحية و مصنعات ورنجة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ وشوادر بيع اللحوم بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .
  

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