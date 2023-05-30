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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخبز تصرف فى 23 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر بتنفيذ حملة تموينية على المخابز البلدية بأبو حمص أسفرت عن ضبط :-

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- مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

- مخبزين قاما بتجميع 558 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- مخبز تصرف فى 23 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء.

- 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد.

- مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة بطاقة تموين خبز غير مطابق للمواصفات خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات مديرية التموين بالبحيرة مديرية التموين والتجارة الداخلية ضبط مخبز

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