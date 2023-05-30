عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طبيب يجري عمليات نساء وتوليد مشبوهة بغرفة غير مرخصة في دمنهور

صحة البحيرة
صحة البحيرة

 تمكن رجال العلاج الحر من خلال حملة برئاسة الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، من ضبط طبيب نساء وتوليد في نطاق مدينة دمنهور  يقوم بإجراء عمليات جراحية خاصة بأمراض النساء والتوليد بغرفة عمليات ملحقة بالعيادة، بالرغم من عدم وجود ترخيص لغرفة العمليات، وكذلك حيازته كمية كبيرة من أدوية التخدير والأدوية المخدرة (جدول أول) ووجود إقرارات الموافقة على إجراء العمليات للمرضى داخل العيادة بكمية وأعداد كبيرة.

txt

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

txt

إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة | صور

ويقوم بذلك على الرغم من أن غرفة العمليات غير مرخصة وغير مطابقة لإجراءات أي نوع من التدخلات الجراحية، وتم فحص الأدوية من خلال لجنة من هيئة الدواء، وتم عمل المحضر اللازم، وتم عرضه على النيابة، التي أصدرت قرارها بحبس الطبيب أربعة أيام على ذمة القضية.

فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة 
فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة 
فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة 

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية والتراخيص .

ومن جانبه أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بهذا الجهد لفريق العلاج الحر بالمديرية ودمنهور ، وقدم الشكر والتحية لفريق العلاج الحر بالمديرية.

وأكد  على ثقته الكاملة فى فرق العلاج الحر التي لها مكانتها ضمن المنظومة الصحية، مؤكدا على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة الشعب المصري ، وأكد كذلك على تكثيف الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة ( العيادات الخاصة والتخصصية – المراكز الطبية- محلات بيع وتجهيز النظارات – مراكز العلاج الطبيعي – المستشفيات الخاصة - معامل التحاليل – مراكز الأشعة – عيادات الأسنان- مراكز الكلى ) على مستوى جميع مراكز المحافظة.

كما قدم  الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، التحية للفريق على هذا الجهد المبذول ، وأكد على أهمية دور العلاج الحر في ضبط تقديم الخدمات المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية غير الحكومية لما له من أثر في سلامة المرضى وذويهم .

وأكد  على تقديم الدعم الكامل للعلاج الحر ، وأنه يتم تقييم دائم ومستمر لجميع المنشآت الطبية الخاصة لبيان مدى اتباع تلك المنشآت لإجراءات ومعايير مكافحة العدوى بأقسام العمليات والأقسام الداخلية، ومراجعة وتقييم الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من استيفائها الشروط، كما يتم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بتلك المنشآت، بالإضافة إلى جميع أعمال السلامة والصحة المهنية .

كما أكد الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير العلاج الحر بالمديرية، على أنه لن يتوانى لحظة ولن يتردد هو وفريقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مفسد يحاول المتاجرة بصحة الشعب المصري، وأن جميع فرق العلاج الحر على مستوى المديرية والإدارات الصحية همهم الأكبر صحة وسلامة المواطن المصري.

البحيرة ادارة العلاج الحر التدخلات الجراحية أمراض النساء والتوليد طبيب نساء وتوليد فريق العلاج الحر وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

ترشيحاتنا

نائب رئيس المصري يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك لانتقال إلياس الجلاصي

سبحان مغير الأحوال.. فرج عامر يشيد بأداء لاعب الأهلي

جهاد جريشة: هدف حسين الشحات صحيح.. وبيريرا لم يضف شيئا للتحكيم المصري

دعاء تحصين الطفل من الحسد والسحر.. كلمات وطرق مجربة

عمدة كييف: انفجارات قوية في حي بيتشيرسك.. وهجوم روسي واسع على العاصمة

قائدة طائرة الزمالك: كنا بندخل من باب صغير في النادي لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار

«إنسان وللا مانيكان»| صورة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومطالبات بالتحري عنها

يخلق من الشبه 40.. شاهد شبيه مبابي بالجلابية

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ