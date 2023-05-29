عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة | صور

أوائل الشهادة الإعدادية
أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 – 2023.

txt

البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الإعدادية

txt

البحيرة.. ضبط 6 مخابز بلدية لتصرفهم فى 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم

جاء فى المركز الأول منار إبراهيم عبد العزيز بمدرسة شريف محمد أحمد صالح العبد التابعة لمركز أبو حمص بمجموع 279.5، وفى المركز الأول مكرر هنا رضا مصطفى محمد أبو العلا بمدرسة الشهيد الرائد أحمد بهجت مناع، بإدارة بندر دمنهور، بمجموع 279.5.

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة
أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

وفى المركز الثانى ندى عبد الحميد يسن عسكر، مدرسة فتيات نتما الإعدادية، مركز كوم حمادة بمجموع 279.

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

وفى المركز الثالث سمير محمود مكين هندى بمدرسة الدلنجات الإعدادية بنين، بغدارة الدلنجات بمجموع 278.5، وفى المركز الثالث مكرر جنا أمير حامد أحمد عبد الرحمن مدرسة المستقبل الخاصة الإعدادية بنات، بإدارة بندر كفر الدوار، بمجموع 278.5.

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة
أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

وفى المركز الرابع فرحة حامد حسن إبراهيم عامر بمدرسة نظارة سماديس الإعدادية التابعة لإدارة الرحمانية، بمجموع 278، وفى المركز الرابع مكرر حبيبة حمودة محمد محمد شعلان بمدرسة البسلقون الإعدادية التابعة لمركز كفر الدوار.

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة
أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

وفى المركز الخامس منة الله عصام محمد شعبان بمدرسة ماجدة الصيرفى التابعة لإدارة إيتاى البارود، بمجموع 277.5. 

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

كانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أعلنت نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، بنسبة نجاح  80 ٪.

البحيرة اسماء اوائل الشهادة الاعدادية اسماء أوائل الشهادة الإعدادية نائب محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2023 بنسبة 100%

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

تشييع جثمان ضابط المخابرات الفلسطيني بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

ترشيحاتنا

بينهم 22 طفلا.. الاحتلال يعتقل 170 فلسطينيا من أريحا منذ مطلع العام

السيناريو الأسوأ.. تحذيرات من اندلاع صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

انفراجة .. السبع الكبار تستعد لتقديم ضمانات لـ زيلينسكي لإنهاء حرب أوكرانيا

مع نجم البرازيل في ملهى ليلي .. ظهور مثير لـ محمد رمضان

بوتين يوقع مشروع قانون لإجراء الانتخابات في المناطق المنضمة حديثا لروسيا

سماء سوداء| شاهد.. حرائق غابات في كندا تخرج عن السيطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ