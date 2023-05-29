إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة | صور

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 – 2023.

جاء فى المركز الأول منار إبراهيم عبد العزيز بمدرسة شريف محمد أحمد صالح العبد التابعة لمركز أبو حمص بمجموع 279.5، وفى المركز الأول مكرر هنا رضا مصطفى محمد أبو العلا بمدرسة الشهيد الرائد أحمد بهجت مناع، بإدارة بندر دمنهور، بمجموع 279.5.

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

وفى المركز الثانى ندى عبد الحميد يسن عسكر، مدرسة فتيات نتما الإعدادية، مركز كوم حمادة بمجموع 279.

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

وفى المركز الثالث سمير محمود مكين هندى بمدرسة الدلنجات الإعدادية بنين، بغدارة الدلنجات بمجموع 278.5، وفى المركز الثالث مكرر جنا أمير حامد أحمد عبد الرحمن مدرسة المستقبل الخاصة الإعدادية بنات، بإدارة بندر كفر الدوار، بمجموع 278.5.

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

وفى المركز الرابع فرحة حامد حسن إبراهيم عامر بمدرسة نظارة سماديس الإعدادية التابعة لإدارة الرحمانية، بمجموع 278، وفى المركز الرابع مكرر حبيبة حمودة محمد محمد شعلان بمدرسة البسلقون الإعدادية التابعة لمركز كفر الدوار.

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

وفى المركز الخامس منة الله عصام محمد شعبان بمدرسة ماجدة الصيرفى التابعة لإدارة إيتاى البارود، بمجموع 277.5.

أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

كانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أعلنت نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، بنسبة نجاح 80 ٪.