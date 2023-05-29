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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الإعدادية

نتيجة الإعدادية بالبحيرة
نتيجة الإعدادية بالبحيرة

اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84  ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152  .

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كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين  1451طالباً وطالبة  .

وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3  ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  94.8 ٪ .

هذا وتتقدم الدكتورة نهال بلبع بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح .

ومن جانبه أوضح  يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقه، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات إعتبارا من السبت 3 / 6 /2023 ولمدة خمسة عشر يوما بمقر الادارات التعليمية.

 

البحيرة 2022-2023 الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية امتحان الشهاده الاعداديه التربية والتعليم بالبحيرة الإعدادية العامة الإدارات التعليمية

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