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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. ضبط 6 مخابز بلدية لتصرفهم فى 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم

مديرية التموين بالبحيرة
مديرية التموين بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مهندس مجدي الخضر بحملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز كفر الدوار و إيتاى البارود وأبو حمص أسفرت عن ضبط الاتى :-

بمركز كفر الدوار تم ضبط مخبزين تصرفا في 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

- 8 مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

- 3 مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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- مخبز بلدي توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

وفى مركز إيتاى البارود تم ضبط :-

- 4 مخابز لتصرفهم فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم.

كما تم تحرير 14محضر إنتاج خبز ناقص الوزن .

- محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تمكنت إدارة تموين أبوحمص من تحرير :-

- 6 محاضر لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن.

- 4 محاضر لمخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- 10 محاضر لمخابز بلدية لعدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وعدم نظافة أدوات  المعجن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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