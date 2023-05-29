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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسجد شنودة.. سر اختيار الأهالي لهذا الاسم| شاهد

مسجد شنودة بالبحيرة
مسجد شنودة بالبحيرة

منذ عدة سنوات تبرعت إحدى عائلات محافظة البحيرة بقطعة أرض لبناء مسجد عليها، وكانت الأرض موجودة بعزبة تسمى"شنودة " بمدينة دمنهور وبعد بناء المسجد عليها كان المسجد آيلًا للسقوط فقام أهالى القرية بتجميع الأموال وقاموا بإعادة إحلال وإنشاء مسجد أخر وأصروا على أن يبقى المسجد باسم العزبة للعلاقات الطيبة بينهم وسمى بمسجد "شنودة".

 

إثارة الجدل بعد إفتتاح مسجد “شنودة”

 

لكن بعد افتتاح المسجد أثار مسجد "شنودة " بالبحيرة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة أن الاسم تابع للديانة المسيحية ما أثار تساؤلا رواد التواصل الإجتماعي عن السبب وراء الاسم.

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بعد إثارة الجدل.. تغيير اسم مسجد شنودة بالبحيرة لـ عباد الرحمن

تغيير اسم مسجد شنودة بالبحيرة
 

بعد إثارة الجدل على الاسم ، تواصل أهالى القرية بوزارة الأوقاف و تغيير اسم مسجد "شنودة "إلى مسجد "عباد الرحمن" لمنع تداول الكلام بين الناس.

أبناء عزبة شنودة

وقال السيد محمد ، أحد أبناء عزبة "شنودة" ، أن العزبة سميت بهذا الاسم منذ مئات السنوات ،و أشار : " كبرنا فى العزبة و هى على اسم شنودة ، و لما بنينا مسجد سمناه على أسم العزبة ، و محدش كان بيفكر فى أى حاجة"

 

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القصة الكاملة لمسجد شنودة.. جدل على منصات التواصل الاجتماعي والأوقاف تتدخل


و أوضح السيد أن بناء الجامع كلف أبناء القرية مليون و ٢٠٠ ألف و أن تكاليف بنائه مجهود ذاتى من أبناء القرية، و أن أبناء العزبة تجمعهم علاقه جيدة للغاية  ، و قال " اتفجئنا من اللى حصل على السوشيال ميديا ومن غصب الناس وانتقادهم لاسم الجامع، إحنا أخوات ومفيش فرق ما بينا، والمكان فى الأول والآخر لعبادة الله " .


وأضاف : "تم التواصل مع أهل القرية وتغيير اسم المسجد إلى عباد الرحمن، ونتمنى عند تداول الكلام بين الناس، توضيح هذا الأمر حتى لا نثير الفتن، والمفروض نتحرى الدقة عند سماع أي خبر وأي كلمة نكتبها".

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